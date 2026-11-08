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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 134
An-Nisa
134
4:134
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة وكان الله سميعا بصيرا ١٣٤
مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًۭا ١٣٤
مَّن
ﳆ
كَانَ
ﳇ
يُرِيدُ
ﳈ
ثَوَابَ
ﳉ
ٱلدُّنۡيَا
ﳊ
فَعِندَ
ﳋ
ٱللَّهِ
ﳌ
ثَوَابُ
ﳍ
ٱلدُّنۡيَا
ﳎ
وَٱلۡأٓخِرَةِۚ
ﳏﳐ
وَكَانَ
ﳑ
ٱللَّهُ
ﳒ
سَمِيعَۢا
ﳓ
بَصِيرٗا
ﳔ
١٣٤
ﳕ
[134] ผู้ใดที่ต้องการสิ่งตอบแทนในโลกนี้ก็ที่อัลลอฮฺนั้นมีทั้งสิ่งตอบแทนในโลกนี้และปรโลก และอัลลอฮฺนั้น เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น
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