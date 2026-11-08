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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 131
An-Nisa
131
4:131
ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا ١٣١
وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًۭا ١٣١
وَلِلَّهِ
ﲈ
مَا
ﲉ
فِي
ﲊ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲋ
وَمَا
ﲌ
فِي
ﲍ
ٱلۡأَرۡضِۗ
ﲎﲏ
وَلَقَدۡ
ﲐ
وَصَّيۡنَا
ﲑ
ٱلَّذِينَ
ﲒ
أُوتُواْ
ﲓ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲔ
مِن
ﲕ
قَبۡلِكُمۡ
ﲖ
وَإِيَّاكُمۡ
ﲗ
أَنِ
ﲘ
ٱتَّقُواْ
ﲙ
ٱللَّهَۚ
ﲚﲛ
وَإِن
ﲜ
تَكۡفُرُواْ
ﲝ
فَإِنَّ
ﲞ
لِلَّهِ
ﲟ
مَا
ﲠ
فِي
ﲡ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲢ
وَمَا
ﲣ
فِي
ﲤ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲥﲦ
وَكَانَ
ﲧ
ٱللَّهُ
ﲨ
غَنِيًّا
ﲩ
حَمِيدٗا
ﲪ
١٣١
ﲫ
[131] และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้า และสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้น เป็นสิทธิของอัลลอฮฺ และแท้จริงเราได้สั่งเสียไว้แก่บรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ก่อนจากพวกเจ้า และพวกเจ้าด้วย ว่าจงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด และหากว่าพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธา ก็แท้จริงสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้า และสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงมั่งมีผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ
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