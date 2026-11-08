Под просьбой вынести решение подразумевается просьба разъяснить религиозное предписание относительно обсуждаемого вопроса. Аллах поведал о том, что правоверные спросили Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, о том, какими должны быть взаимоотношения между ними и женщинами. Аллах решил сам вынести решение по этому поводу и приказал ему сказать: «Аллах сам вынесет для вас решение относительно женщин. Поступайте же в соответствии с Его решением во всем, что касается ваших взаимоотношений с женщинами. Выполняйте свои обязанности перед ними и не поступайте с ними несправедливо». Это предписание с широким смыслом охватывает все повеления и запреты, касающиеся обязанностей мужчин перед женами и другими женщинами любого возраста. Вслед за этим Аллах уделил особое внимание беззащитным сиротам и детям. Тем самым Он проявил о них заботу и предостерег людей от посягательства на их права. Аллах также вынес решение относительно того, что говорится в Писании по поводу осиротевших девушек, которым не дают того, что им полагается. Всевышний сообщил о том, что такое имело место во время ниспослания аята. Некоторые мужчины, на попечении которых находились осиротевшие девушки, попирали их права и обходились с ними несправедливо. Они присваивали их имущество целиком или частично и лишали их возможности выйти замуж, чтобы те не могли пользоваться их собственностью. Они боялись выпустить из рук имущество девушки после того, как та выйдет замуж, или прибирали его к рукам при выдаче ее замуж на основании договоренности или иным способом. Они поступали так, если не хотели жениться на этой девушке. Если же они хотели жениться на ней из-за ее красоты или богатства, то не отдавали ей брачный дар, который ей принадлежал, или занижали его стоимость. Это откровение затрагивает все перечисленные формы несправедливого отношения к осиротевшим девушкам, поскольку Аллах сказал, что мужчины поступали так, размышляя о женитьбе на них. Это значит, что они либо намеревались жениться на них, либо не желали делать этого, что мы уже обсудили на конкретных примерах. Аллах также вынес решение относительно беспомощных детей и велел отдавать им полагающуюся им часть наследства и выполнять остальные обязанности перед ними. Он запретил присваивать их имущество, поступая несправедливо и деспотично. Он велел справедливо относиться к сиротам, т.е. заботиться о них, побуждать их выполнять повеления Аллаха и свои обязанности перед Ним. Это значит, что опекуны сирот несут ответственность за них и должны побуждать их к выполнению обязательных предписаний религии. Забота о сиротах в мирских делах включает в себя приумножение их имущества, использование его наилучшим образом в интересах ребенка и с самыми добрыми намерениями. Запрещается выдавать осиротевших девушек замуж и распоряжаться их судьбой для того, чтобы угодить друзьям или другим людям, если при этом попираются права самих девушек. Всевышний самым убедительным образом призвал заботиться о тех, кто не в состоянии позаботиться о себе самостоятельно в силу того, что является слабым или лишился своего отца. Тем самым Аллах еще раз проявил милость к Своим рабам. Он призвал делать добро в самом широком смысле этого слова. Что бы люди ни сделали доброго сиротам и всем остальным творениям, какой бы праведный поступок, приносящий пользу им самим или окружающим, они ни совершили, Аллаху непременно известно об этом. Он знает, кто совершает много добрых дел, кто поступает праведно лишь изредка, а кто поступает совершенно наоборот, и каждый непременно получит воздаяние, соответствующее его поступкам.