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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 126
An-Nisa
126
4:126
ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا ١٢٦
وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍۢ مُّحِيطًۭا ١٢٦
وَلِلَّهِ
ﲓ
مَا
ﲔ
فِي
ﲕ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲖ
وَمَا
ﲗ
فِي
ﲘ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲙﲚ
وَكَانَ
ﲛ
ٱللَّهُ
ﲜ
بِكُلِّ
ﲝ
شَيۡءٖ
ﲞ
مُّحِيطٗا
ﲟ
١٢٦
ﲠ
[126] และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺนั้นทรงล้อมทุกสิ่งทุกอย่างไว้
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