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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 125
An-Nisa
125
4:125
ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ١٢٥
وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًۭا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌۭ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًۭا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًۭا ١٢٥
وَمَنۡ
ﲀ
أَحۡسَنُ
ﲁ
دِينٗا
ﲂ
مِّمَّنۡ
ﲃ
أَسۡلَمَ
ﲄ
وَجۡهَهُۥ
ﲅ
لِلَّهِ
ﲆ
وَهُوَ
ﲇ
مُحۡسِنٞ
ﲈ
وَٱتَّبَعَ
ﲉ
مِلَّةَ
ﲊ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﲋ
حَنِيفٗاۗ
ﲌﲍ
وَٱتَّخَذَ
ﲎ
ٱللَّهُ
ﲏ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﲐ
خَلِيلٗا
ﲑ
١٢٥
ﲒ
[125] และผู้ใดเล่าจะมีศาสนา ดียิ่งไปกว่าผู้ที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลลอฮฺ และขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้กระทำดี และปฏิบัติตามแนวทางของอิบรอฮีม ผู้ใฝ่หาความจริง และอัลลอฮฺ ได้ถือเอาอิบรอฮีมเป็นสหาย
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