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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 118
An-Nisa
118
4:118
لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ١١٨
لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًۭا مَّفْرُوضًۭا ١١٨
لَّعَنَهُ
ﲖ
ٱللَّهُۘ
ﲗﲘ
وَقَالَ
ﲙ
لَأَتَّخِذَنَّ
ﲚ
مِنۡ
ﲛ
عِبَادِكَ
ﲜ
نَصِيبٗا
ﲝ
مَّفۡرُوضٗا
ﲞ
١١٨
ﲟ
[118] อัลลอฮฺได้ทรงละอฺนัตมันแล้ว และมันได้กล่าวว่า แน่นอนยิ่งข้าพระองค์จะเอาจากปวงบ่าวของพระองค์ให้ได้ ซึ่งส่วนที่ถูกกำหนดไว้
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