{خوای گەورە تەنها لە هاوبەشبڕیاردان خۆش نابێت} [ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ] بهدڵنیایی خوای گهوره خۆش نابێ لههیچ كهسێك كه شهریك بۆ خوای گهوره بڕیار بدات [ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ] وه جگه له شهریك دانان بۆ خوای گهوره تاوان چهندێك گهوره بێ ههر كهسێك ئهنجامی بدات حهڵاڵی نهكات خوای گهوره خۆش ئهبێ له ههر كهسێك كه ویستی لێ بێت ئهكهوێته بهر ویست و مهشیئهتی خوا [ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ ] وه ههر كهسێك شهریك بۆ خوای گهوره بڕیار بدات [ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (١١٦) ] ئهوه گومڕاو وێڵ بووه گومڕابوونێكی زۆر دوورو له حهق دووركهوتۆتهوه.