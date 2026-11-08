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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 112
An-Nisa
112
4:112
ومن يكسب خطيية او اثما ثم يرم به برييا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ١١٢
وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًۭا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًۭٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَـٰنًۭا وَإِثْمًۭا مُّبِينًۭا ١١٢
وَمَن
ﲟ
يَكۡسِبۡ
ﲠ
خَطِيٓـَٔةً
ﲡ
أَوۡ
ﲢ
إِثۡمٗا
ﲣ
ثُمَّ
ﲤ
يَرۡمِ
ﲥ
بِهِۦ
ﲦ
بَرِيٓـٔٗا
ﲧ
فَقَدِ
ﲨ
ٱحۡتَمَلَ
ﲩ
بُهۡتَٰنٗا
ﲪ
وَإِثۡمٗا
ﲫ
مُّبِينٗا
ﲬ
١١٢
ﲭ
[112] และผู้ใดที่แสวงหาความผิดหรือบาปกรรมไว้ แล้วก็โยนบาปกรรมนั้นให้แก่ผู้บริสุทธิ์ แน่นอนเขาได้แบกความเท็จและบาปกรรมอันชัดเจนไว้
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