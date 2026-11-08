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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 109
An-Nisa
109
4:109
ها انتم هاولاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا ١٠٩
هَـٰٓأَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ جَـٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَـٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًۭا ١٠٩
هَٰٓأَنتُمۡ
ﱱ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﱲ
جَٰدَلۡتُمۡ
ﱳ
عَنۡهُمۡ
ﱴ
فِي
ﱵ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱶ
ٱلدُّنۡيَا
ﱷ
فَمَن
ﱸ
يُجَٰدِلُ
ﱹ
ٱللَّهَ
ﱺ
عَنۡهُمۡ
ﱻ
يَوۡمَ
ﱼ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱽ
أَم
ﱾ
مَّن
ﱿ
يَكُونُ
ﲀ
عَلَيۡهِمۡ
ﲁ
وَكِيلٗا
ﲂ
١٠٩
ﲃ
[109] พึงรู้เถิดว่า พวกเจ้านี้แหละ ได้เถียงแทนพวกเขา กันในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ แล้วใครเล่าที่จะเถียงกับอัลลอฮฺแทนพวกเขาในวันกิยามะฮฺ หรือว่าใครเล่าจะเป็นผู้รับมอบหมายให้คุ้มครองรักษา
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