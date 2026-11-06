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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 104
An-Nisa
104
4:104
ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ١٠٤
وَلَا تَهِنُوا۟ فِى ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا۟ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٤
وَلَا
ﲜ
تَهِنُواْ
ﲝ
فِي
ﲞ
ٱبۡتِغَآءِ
ﲟ
ٱلۡقَوۡمِۖ
ﲠﲡ
إِن
ﲢ
تَكُونُواْ
ﲣ
تَأۡلَمُونَ
ﲤ
فَإِنَّهُمۡ
ﲥ
يَأۡلَمُونَ
ﲦ
كَمَا
ﲧ
تَأۡلَمُونَۖ
ﲨﲩ
وَتَرۡجُونَ
ﲪ
مِنَ
ﲫ
ٱللَّهِ
ﲬ
مَا
ﲭ
لَا
ﲮ
يَرۡجُونَۗ
ﲯﲰ
وَكَانَ
ﲱ
ٱللَّهُ
ﲲ
عَلِيمًا
ﲳ
حَكِيمًا
ﲴ
١٠٤
ﲵ
[104] และพวกเจ้าจงอย่าท้อแท้ในการแสวงหากลุ่มชนพวกนั้น หากพวกเจ้าเจ็บ พวกเขาก็เจ็บเช่นเดียวกับพวกเจ้า แต่พวกเจ้าหวังจากอัลลอฮฺ สิ่งที่พวกเขาไม่หวัง และอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ
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