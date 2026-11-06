[ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ] وه ئێوه خۆتان لاواز مهكهن له گهڕان بهدوای دوژمندا بهڵكو هێزو قوهت دهربڕن و له ههموو شوێنێك بۆیان دابنیشن و له كهمیندا بن بۆیان [ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ ] ئهگهر ئێوه ئێش و ئازارتان ههبێ لهكاتی جهنگدا له گهرماو ناخۆشی و سهختی جهنگ [ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ] ئهوه كافرانیش وهكو ئێوه ههمان ئێش و ئازارو ناڕهحهتیان تووش ئهبێ [ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ] بهڵام ئێوه به ئومێدی ئهجرو پاداشتی خواى گهورهن بهڵام ئهوان به ئومێدی ئهو ئهجرو پاداشتهش نین لهبهر كافر بوون و بێباوهڕ بوونیان كهواته ئێوه شایهنترن بهوهی كه صهبر بگرن [ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٠٤) ] وه خوای گهوره زۆر زاناو كاربهجێیه.