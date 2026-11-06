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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 103
An-Nisa
103
4:103
فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا ١٠٣
فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًۭا وَقُعُودًۭا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًۭا مَّوْقُوتًۭا ١٠٣
فَإِذَا
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قَضَيۡتُمُ
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ٱلصَّلَوٰةَ
ﲇ
فَٱذۡكُرُواْ
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ٱللَّهَ
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قِيَٰمٗا
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وَقُعُودٗا
ﲋ
وَعَلَىٰ
ﲌ
جُنُوبِكُمۡۚ
ﲍﲎ
فَإِذَا
ﲏ
ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ
ﲐ
فَأَقِيمُواْ
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ٱلصَّلَوٰةَۚ
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إِنَّ
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ٱلصَّلَوٰةَ
ﲕ
كَانَتۡ
ﲖ
عَلَى
ﲗ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲘ
كِتَٰبٗا
ﲙ
مَّوۡقُوتٗا
ﲚ
١٠٣
ﲛ
[103] ครั้นเมื่อพวกเจ้าเสร็จจากการละหมาดแล้ว ก็จงกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮฺ ทั้งในสภาพยืนและนั่งและในสภาพนอนเอกเขนกของพวกเจ้า ครั้นเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้ว ก็จงดำรงไว้ซึ่งการละหมาด แท้จริงการละหมาดนั้นเป็นบัญญัติที่ถูกกำหนดเวลาไว้แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย
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