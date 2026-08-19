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ตัฟซีร: An-Naml 27:92
An-Naml
92
27:92
وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين ٩٢
وَأَنْ أَتْلُوَا۟ ٱلْقُرْءَانَ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ٩٢
وَأَنۡ
أَتۡلُوَاْ
ٱلۡقُرۡءَانَۖ
فَمَنِ
ٱهۡتَدَىٰ
فَإِنَّمَا
يَهۡتَدِي
لِنَفۡسِهِۦۖ
وَمَن
ضَلَّ
فَقُلۡ
إِنَّمَآ
أَنَا۠
مِنَ
ٱلۡمُنذِرِينَ
٩٢
[92] และฉันได้รับพระบัญชาให้อ่านอัลกุรอาน ดังนั้นผู้ใดได้ตามแนวทางที่ถูกต้อง แท้จริงเขาก็จะดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้องเพื่อตัวของเขาเอง และผู้ใดหลงผิดก็จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แท้จริงฉันเป็นเพียงผู้หนึ่งในหมู่ผู้ตักเตือน
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คำตอบ
กิรอต
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العربية
Al-Sa'di
Речь идет о высокочтимой Мекке, проживать в которой является великой честью. А это значит, что жители Мекки более кого бы то ни было обязаны благодарить своего Господа и повиноваться Ему. Однако людям не следует думать, что господство Аллаха распространяется только на Каабу или Мекку, поскольку Ему принадлежат оба мира: высший и низший. Всевышний повелел Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, не медлить с принятием ислама, и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, исполнил волю своего Господа. Он первым обратился в мусульманскую веру и стал лучшим из мусульман. Он также выполнил свою пророческую миссию и до конца своей жизни проповедовал Священный Коран, дабы люди могли познать истину, изучить писание своего Господа и осмыслить его прекрасный смысл. Если человек ступает прямым путем, то он сам вкушает плоды своей праведности и набожности. Если же он впадает в заблуждение, то даже Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не властен вселить веру в его сердце.