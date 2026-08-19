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ตัฟซีร: An-Naml 27:89
An-Naml
89
27:89
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يوميذ امنون ٨٩
مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌۭ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍۢ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ٨٩
مَن
جَآءَ
بِٱلۡحَسَنَةِ
فَلَهُۥ
خَيۡرٞ
مِّنۡهَا
وَهُم
مِّن
فَزَعٖ
يَوۡمَئِذٍ
ءَامِنُونَ
٨٩
[89] ผู้ใดนำมาซึ่งความดี เขาจะได้รับความดีมากกว่านั้น และในวันนั้น พวกเขาจะเป็นผู้ปลอดภัยจากการตื่นตระหนก
ตัฟซีร
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หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا
] ههر كهسێك چاكه بكات به ئیخڵاص و دڵسۆزیهوه ئهوه خوای گهوره لهوه باشتر پاداشتی ئهداتهوه [
وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (٨٩)
] وه چاكهكاران له ترسی ئهو ڕۆژه ئهمینن و ناترسێن [
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ
] بهڵام ههر كهسێك خراپه ئهنجام بدات و شهریك بۆ خوای گهوره بڕیار بدات و خراپهى زیاتر بێت له چاكه.