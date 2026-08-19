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ตัฟซีร: An-Naml 27:83
An-Naml
83
27:83
ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون ٨٣
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍۢ فَوْجًۭا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٣
وَيَوۡمَ
نَحۡشُرُ
مِن
كُلِّ
أُمَّةٖ
فَوۡجٗا
مِّمَّن
يُكَذِّبُ
بِـَٔايَٰتِنَا
فَهُمۡ
يُوزَعُونَ
٨٣
[83] และ (จงรำลึกถึง) วันที่เราจะเรียกจากทุก ๆ ชาติ มาชุมนุมกันเป็นหมู่คณะ จากผู้ที่ปฏิเสธโองการทั้งหลายของเรา โดยที่พวกเขาจะถูกจัดเป็นกลุ่ม ๆ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا
] وه له ڕۆژی قیامهتیش له ههموو ئوممهتێك كۆمهڵ كۆمهڵ حهشریان ئهكهین وه كۆیان ئهكهینهوه [
مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا
] ئهوانهی كه ئایهتهكانی ئێمهیان بهدرۆ زانیوه [
فَهُمْ يُوزَعُونَ (٨٣)
] وه ئهوان ههموویان پێكهوه ڕێكئهخرێن، یان پاڵ ئهنرێن.