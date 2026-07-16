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An-Naml
48
27:48
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون ٤٨
وَكَانَ فِى ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍۢ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٤٨
وَكَانَ
فِي
ٱلۡمَدِينَةِ
تِسۡعَةُ
رَهۡطٖ
يُفۡسِدُونَ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَلَا
يُصۡلِحُونَ
٤٨
[48] และในเมืองนั้นมีเก้าคนที่เป็นผู้บ่อนทำลายในแผ่นดิน และพวกเขาไม่เป็นผู้ฟื้นฟูการทำดี
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَكَانَ فِی ٱلۡمَدِینَةِ﴾ مَدِينَة ثَمُود ﴿تِسۡعَةُ رَهۡطࣲ﴾ أَيْ رِجَال ﴿یُفۡسِدُونَ فِی ٱلۡأَرۡضِ﴾ بِالْمَعَاصِي مِنْهَا قَرْضهمْ الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم ﴿وَلَا یُصۡلِحُونَ ٤٨﴾ بِالطَّاعَةِ