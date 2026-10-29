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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Najm อายาห์ 9
An-Najm
9
53:9
فكان قاب قوسين او ادنى ٩
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ٩
فَكَانَ
ﱦ
قَابَ
ﱧ
قَوۡسَيۡنِ
ﱨ
أَوۡ
ﱩ
أَدۡنَىٰ
ﱪ
٩
ﱫ
[9] เขาเข้ามาใกล้ (จนอยู่) ในระยะของปลายคันธนูทั้งสอง หรือใกล้กว่านั้นอีก
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Tafsir Fathul Majid
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