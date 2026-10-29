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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Najm อายาห์ 6
An-Najm
6
53:6
ذو مرة فاستوى ٦
ذُو مِرَّةٍۢ فَٱسْتَوَىٰ ٦
ذُو
ﱚ
مِرَّةٖ
ﱛ
فَٱسۡتَوَىٰ
ﱜ
٦
ﱝ
[6] ผู้ทรงพลังอันแข็งแรง ดังนั้นเขาจึงปรากฏในสภาพที่แท้จริง
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