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ตัฟซีร: An-Najm 53:58
An-Najm
58
53:58
ليس لها من دون الله كاشفة ٥٨
لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ٥٨
لَيۡسَ
لَهَا
مِن
دُونِ
ٱللَّهِ
كَاشِفَةٌ
٥٨
[58] ไม่มีผู้ใดที่จะปัดเป่าให้พ้นไปได้ นอกจากอัลลอฮฺ
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (٥٨)
] جگە لە خوا هیچ كەسێك ناتوانێ كاتەكەی دیاری بكات كەیە، یاخود كاتێك كە ئەم دیمەنە ناخۆشانە خەڵكى ئەگرێتەوە جگە لە خوا كەس ناتوانێ لەسەر خەڵكی لابەرێ .