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ตัฟซีร: An-Najm 53:53
An-Najm
53
53:53
والموتفكة اهوى ٥٣
وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ٥٣
وَٱلۡمُؤۡتَفِكَةَ
أَهۡوَىٰ
٥٣
[53] และเมืองที่พลิกคว่ำลง (อัลมุอฺตะฟิกะฮฺ) พระองค์ทรงให้มันถล่มลง
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
" والمؤتفكة "
، قرى قوم لوط،
" أهوى "
،
أسقط أي:
أهواها جبريل بعدما رفعها إلى السماء.