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ตัฟซีร: An-Najm 53:47
An-Najm
47
53:47
وان عليه النشاة الاخرى ٤٧
وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ٤٧
وَأَنَّ
عَلَيۡهِ
ٱلنَّشۡأَةَ
ٱلۡأُخۡرَىٰ
٤٧
[47] และแท้จริง เป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะให้บังเกิดอีกครั้งหนึ่ง
ตัฟซีร
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กิรอต
หะดีษ
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটাবার দায়িত্ব তাঁরই।