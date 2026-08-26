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ตัฟซีร: An-Najm 53:46
An-Najm
46
53:46
من نطفة اذا تمنى ٤٦
مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ٤٦
مِن
نُّطۡفَةٍ
إِذَا
تُمۡنَىٰ
٤٦
[46] จากเชื้ออสุจิเมื่อมันหลั่งออกมา
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
kutokana na tone la manii linalomiminwa kwenye kizazi.