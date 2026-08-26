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ตัฟซีร: An-Najm 53:44
An-Najm
44
53:44
وانه هو امات واحيا ٤٤
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٤٤
وَأَنَّهُۥ
هُوَ
أَمَاتَ
وَأَحۡيَا
٤٤
[44] และแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงทำให้ตายและทรงทำให้เป็น
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
( وأنه هو أمات وأحيا )
،
كقوله :
( الذي خلق الموت والحياة )
[ الملك : 2 ]
،