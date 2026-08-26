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ตัฟซีร: An-Najm 53:42
An-Najm
42
53:42
وان الى ربك المنتهى ٤٢
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ٤٢
وَأَنَّ
إِلَىٰ
رَبِّكَ
ٱلۡمُنتَهَىٰ
٤٢
[42] และแท้จริงจุดหมายปลายทาง (ของเขา) ย่อมไปสู่พระเจ้าของเจ้า
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আর এই যে, সবকিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট।