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ตัฟซีร: An-Najm 53:40
An-Najm
40
53:40
وان سعيه سوف يرى ٤٠
وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ٤٠
وَأَنَّ
سَعۡيَهُۥ
سَوۡفَ
يُرَىٰ
٤٠
[40] และแท้จริงการขวนขวายของเขาก็จะได้เห็นในไม่ช้า
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafseer Al-Baghawi
( وأن سعيه سوف يرى )
في ميزانه يوم القيامة ،
[ مأخوذة ]
من : أريته الشيء .