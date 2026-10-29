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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Najm อายาห์ 4
An-Najm
4
53:4
ان هو الا وحي يوحى ٤
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌۭ يُوحَىٰ ٤
إِنۡ
ﱐ
هُوَ
ﱑ
إِلَّا
ﱒ
وَحۡيٞ
ﱓ
يُوحَىٰ
ﱔ
٤
ﱕ
[4] สิ่ง(ที่เขาพูด)นั้น มิใช่อื่นใดนอกจากเป็นวะฮียฺที่ถูกประทานลงมา
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