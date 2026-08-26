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ตัฟซีร: An-Najm 53:38
An-Najm
38
53:38
الا تزر وازرة وزر اخرى ٣٨
أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ٣٨
أَلَّا
تَزِرُ
وَازِرَةٞ
وِزۡرَ
أُخۡرَىٰ
٣٨
[38] ว่าไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นได้
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 53:37 ถึง 53:38
Разве этому нечестивцу не поведали о том, что содержится в свитках Мусы и Ибрахима, который прошел через все испытания Аллаха и строго придерживался всех основных и второстепенных предписаний религии. А в этих свитках содержится много заповедей и предписаний. Всевышний упомянул о важнейших из этих заповедей и сказал: