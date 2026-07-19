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An-Najm
22
53:22
تلك اذا قسمة ضيزى ٢٢
تِلْكَ إِذًۭا قِسْمَةٌۭ ضِيزَىٰٓ ٢٢
تِلۡكَ
إِذٗا
قِسۡمَةٞ
ضِيزَىٰٓ
٢٢
[22] ดูซิ นั่น เป็นการแบ่งส่วนที่ไม่ยุติธรรม
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى }
أي: ظالمة جائرة،
[وأي ظلم أعظم من قسمة]
تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟
[تعالى عن قولهم علوا كبيرا]
.