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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Najm อายาห์ 2
An-Najm
2
53:2
ما ضل صاحبكم وما غوى ٢
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ٢
مَا
ﱅ
ضَلَّ
ﱆ
صَاحِبُكُمۡ
ﱇ
وَمَا
ﱈ
غَوَىٰ
ﱉ
٢
ﱊ
[2] สหาย (มุฮัมมัด) ของพวกเจ้ามิได้หลงผิดและเชื่อมั่นในทางที่ผิด
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