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An-Najm
15
53:15
عندها جنة الماوى ١٥
عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ١٥
عِندَهَا
جَنَّةُ
ٱلۡمَأۡوَىٰٓ
١٥
[15] ณ ที่นั้น คือสวนสวรรค์อันเป็นที่พำนัก
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (١٥)
] وە لەوێش بەهەشت هەیە كە شوێنی مانەوەی باوەڕدارانە .