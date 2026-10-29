ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Najm อายาห์ 11
An-Najm
11
53:11
ما كذب الفواد ما راى ١١
مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ١١
مَا
ﱲ
كَذَبَ
ﱳ
ٱلۡفُؤَادُ
ﱴ
مَا
ﱵ
رَأَىٰٓ
ﱶ
١١
ﱷ
[11] จิตใจ (ของมุฮัมมัด) มิได้ปฏิเสธสิ่งที่เขาได้เห็น
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน