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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Najm อายาห์ 10
An-Najm
10
53:10
فاوحى الى عبده ما اوحى ١٠
فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ١٠
فَأَوۡحَىٰٓ
ﱬ
إِلَىٰ
ﱭ
عَبۡدِهِۦ
ﱮ
مَآ
ﱯ
أَوۡحَىٰ
ﱰ
١٠
ﱱ
[10] ดังนั้นเขา (ญิบรีล) จึงนำวะฮียฺมาให้แก่บ่าวของพระองค์ (มุฮัมมัด)สิ่งที่เขาจะนำวะฮียฺมา
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Tafsir Fathul Majid
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