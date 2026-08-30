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ตัฟซีร: An-Naba 78:7
An-Naba
7
78:7
والجبال اوتادا ٧
وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًۭا ٧
وَٱلۡجِبَالَ
أَوۡتَادٗا
٧
[7] และมิได้ให้เทือกเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือ
ตัฟซีร
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
( والجبال أوتادا )
أي : جعلها لها أوتادا أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها .