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ตัฟซีร: An-Naba 78:6
An-Naba
6
78:6
الم نجعل الارض مهادا ٦
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَـٰدًۭا ٦
أَلَمۡ
نَجۡعَلِ
ٱلۡأَرۡضَ
مِهَٰدٗا
٦
[6] เรามิได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหรือ
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Tafsir Fathul Majid
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