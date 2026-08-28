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ตัฟซีร: An-Naba 78:4
An-Naba
4
78:4
كلا سيعلمون ٤
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٤
كـَلَّا
سَيَعۡلَمُونَ
٤
[4] เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 78:3 ถึง 78:4
О чем расспрашивают друг друга те, кто считает ложью знамения Аллаха? Предметом их бесед является великая весть, относительно которой они расходятся во мнениях. И хотя усомниться в правдивости этой вести невозможно, они вступают в продолжительную полемику и высказывают по этому поводу разные точки зрения. Даже если им будут ниспосланы самые великие знамения, они все равно будут отрицать встречу со своим Господом, пока воочию не увидят мучительное наказание. Поэтому Всевышний Аллах сказал: