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ตัฟซีร: An-Naba 78:10
An-Naba
10
78:10
وجعلنا الليل لباسا ١٠
وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًۭا ١٠
وَجَعَلۡنَا
ٱلَّيۡلَ
لِبَاسٗا
١٠
[10] และเราได้ทำให้กลางคืนคล้ายเครื่องปกปิดร่างกาย
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"وجعلنا الليل لباساً"
، غطاء وغشاء يستر كل شيء بظلمته.