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003

3. ซูเราะห์ Ali 'Imran

Family of Imran

อ่านและฟังซูเราะห์ Ali 'Imran พร้อมคำแปล การตีความอัลกุรอาน การอ่านออกเสียงพร้อมคำอธิบายความหมายทีละคำ และการถอดเสียงเป็นอักษรโรมัน แปลโดย Turkish Translation (Diyanet).

ในพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานีและทรงเมตตาที่สุด
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
Elif, Lam, Mim.
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