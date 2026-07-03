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003

3. ซูเราะห์ Ali 'Imran

Family of Imran

อ่านและฟังซูเราะห์ Ali 'Imran พร้อมคำแปล การตีความอัลกุรอาน การอ่านออกเสียงพร้อมคำอธิบายความหมายทีละคำ และการถอดเสียงเป็นอักษรโรมัน แปลโดย Ahl Al-Hadith Central Society of Nepal.

ในพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานีและทรงเมตตาที่สุด
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
१) अलिफ्–लाम–मीम
ตัฟซีร
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