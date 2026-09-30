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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 96
Al-Waqi'ah
96
56:96
فسبح باسم ربك العظيم ٩٦
فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٩٦
فَسَبِّحۡ
ﲥ
بِٱسۡمِ
ﲦ
رَبِّكَ
ﲧ
ٱلۡعَظِيمِ
ﲨ
٩٦
ﲩ
[96] ดังนั้น เจ้าจงสดุดีด้วยพระนามพระเจ้าของเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เถิด
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