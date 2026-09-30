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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 95
Al-Waqi'ah
95
56:95
ان هاذا لهو حق اليقين ٩٥
إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ٩٥
إِنَّ
ﲟ
هَٰذَا
ﲠ
لَهُوَ
ﲡ
حَقُّ
ﲢ
ٱلۡيَقِينِ
ﲣ
٩٥
ﲤ
[95] แท้จริงนี้แหละคือความจริงที่แน่นอน
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