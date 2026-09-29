Если же умирающий окажется заблудшим, который отрицал истину и уклонялся от прямого пути, то угощением для него будет кипяток и адский огонь. В тот день, когда он предстанет перед своим Господом, его ввергнут в Адский Пламень, который поглотит его тело и доберется до его сердца. О таких грешниках Всевышний сказал: «Если они станут просить о помощи (или о дожде), то им помогут водой, подобной расплавленному металлу (или осадку масла), которая обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель!» (18:29).