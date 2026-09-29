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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 93
Al-Waqi'ah
93
56:93
فنزل من حميم ٩٣
فَنُزُلٌۭ مِّنْ حَمِيمٍۢ ٩٣
فَنُزُلٞ
ﲘ
مِّنۡ
ﲙ
حَمِيمٖ
ﲚ
٩٣
ﲛ
[93] ดังนั้นสิ่งที่เตรียมไว้สำหรับเขาก็คือ น้ำร้อนที่กำลังเดือด
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