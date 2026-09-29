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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 92
Al-Waqi'ah
92
56:92
واما ان كان من المكذبين الضالين ٩٢
وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ ٩٢
وَأَمَّآ
ﲑ
إِن
ﲒ
كَانَ
ﲓ
مِنَ
ﲔ
ٱلۡمُكَذِّبِينَ
ﲕ
ٱلضَّآلِّينَ
ﲖ
٩٢
ﲗ
[92] และหากว่าเขาอยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธผู้หลงทาง
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