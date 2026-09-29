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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 91
Al-Waqi'ah
91
56:91
فسلام لك من اصحاب اليمين ٩١
فَسَلَـٰمٌۭ لَّكَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْيَمِينِ ٩١
فَسَلَٰمٞ
ﲋ
لَّكَ
ﲌ
مِنۡ
ﲍ
أَصۡحَٰبِ
ﲎ
ٱلۡيَمِينِ
ﲏ
٩١
ﲐ
[91] ดังนั้นความปลอดภัยก็เป็นของเจ้า ในฐานะเป็นผู้อยู่ในกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)
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