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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 90
Al-Waqi'ah
90
56:90
واما ان كان من اصحاب اليمين ٩٠
وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْيَمِينِ ٩٠
وَأَمَّآ
ﲄ
إِن
ﲅ
كَانَ
ﲆ
مِنۡ
ﲇ
أَصۡحَٰبِ
ﲈ
ٱلۡيَمِينِ
ﲉ
٩٠
ﲊ
[90] และหากว่าเขาอยู่ในกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)
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