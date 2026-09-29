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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 89
Al-Waqi'ah
89
56:89
فروح وريحان وجنت نعيم ٨٩
فَرَوْحٌۭ وَرَيْحَانٌۭ وَجَنَّتُ نَعِيمٍۢ ٨٩
فَرَوۡحٞ
ﱿ
وَرَيۡحَانٞ
ﲀ
وَجَنَّتُ
ﲁ
نَعِيمٖ
ﲂ
٨٩
ﲃ
[89] ดังนั้นความอิ่มเอิบสดชื่น และสวรรค์อันเป็นที่โปรดปรานจะได้แก่เขา
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