ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 87
Al-Waqi'ah
87
56:87
ترجعونها ان كنتم صادقين ٨٧
تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٨٧
تَرۡجِعُونَهَآ
ﱴ
إِن
ﱵ
كُنتُمۡ
ﱶ
صَٰدِقِينَ
ﱷ
٨٧
ﱸ
[87] ไฉนเล่า พวกเจ้าจึงไม่ให้วิญญาณกลับมาสู่ร่างอีก หากพวกเจ้าพูดจริง
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน