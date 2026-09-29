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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 85
Al-Waqi'ah
85
56:85
ونحن اقرب اليه منكم ولاكن لا تبصرون ٨٥
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَـٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ٨٥
وَنَحۡنُ
ﱦ
أَقۡرَبُ
ﱧ
إِلَيۡهِ
ﱨ
مِنكُمۡ
ﱩ
وَلَٰكِن
ﱪ
لَّا
ﱫ
تُبۡصِرُونَ
ﱬ
٨٥
ﱭ
[85] และเรานั้นอยู่ใกล้ชิดเขายิ่งกว่าพวกเจ้า แต่ทว่าพวกเจ้ามองไม่เห็น (มะลาอิกะฮฺ)
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