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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 84
Al-Waqi'ah
84
56:84
وانتم حينيذ تنظرون ٨٤
وَأَنتُمْ حِينَئِذٍۢ تَنظُرُونَ ٨٤
وَأَنتُمۡ
ﱢ
حِينَئِذٖ
ﱣ
تَنظُرُونَ
ﱤ
٨٤
ﱥ
[84] และในขณะนั้น พวกเจ้ากำลังมองดูกันอยู่
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