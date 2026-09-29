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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Waqi'ah อายาห์ 81
Al-Waqi'ah
81
56:81
افبهاذا الحديث انتم مدهنون ٨١
أَفَبِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ٨١
أَفَبِهَٰذَا
ﱓ
ٱلۡحَدِيثِ
ﱔ
أَنتُم
ﱕ
مُّدۡهِنُونَ
ﱖ
٨١
ﱗ
[81] และด้วยเรื่องนี้ (อัลกุรอาน) กระนั้นหรือที่พวกเจ้าปฏิเสธเย้ยหยัน
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